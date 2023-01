Rubinetti a secco di notte a Scafati: la mappa dei disagi

Per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle ore 21 di mercoledì 18 gennaio alle ore 6 di giovedì 19 gennaio, a Scafati: lo rende noto la Gori.

La mappa dei disagi:

VIA CATAPANI

VIA POGGIOMARINO

VIA SAN MARZANO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti