Guasto improvviso alla condotta, rubinetti a secco nella zona di Canalone

Disagi, in corso, nella zona alta di Canalone a Salerno. Per poter eseguire interventi urgenti di riparazione alla condotta adduttrice Costiera Amalfitana nel comune di Vietri sul Mare, la Salerno Sistemi è costretta ad interrompere l’erogazione idrica “ad horas” al punto di consegna di Canalone. E’ sospesa la fornitura idrica nelle seguenti strade e traverse limitrofe: via Paesano tratto compreso tra Piazza San Leo e via Canalone; via San Leone; via Canalone; via G. da Foria; via di Croce; via Marzano.

L’avviso

Il ripristino della regolare erogazione idrica, avverrà, salvo imprevisti, così come comunicato dall’Ausino, nelle prime ore di giovedì 4 febbraio. Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.