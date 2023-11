"Farsi pace", la lettera contro la guerra tra Palestina e Israele inviata ai consiglieri comunali di Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Un ampio arco di forze associative, sindacali e politiche hanno creato una aggregazione che si è dato il nome di "FARSI PACE". Tra le altre proposte e iniziative hanno redatto una lettera aperta ai consiglieri comunale di Salerno e indetto una manifestazione provinciale a Salerno per il prossimo 10 dicembre.

Gentile Consigliera, gentile Consigliere,

la città di Salerno storicamente ha sempre dimostrato nella concretezza e con atti formali il proprio interesse affinchè il mare Mediterraneo fosse un mare portatore di pace e di cultura e la stessa area del medio oriente come un’area di convivenza pacifica tra i popoli e un “bacino” di sviluppo e di crescita. Purtroppo questi desideri ampiamente diffusi anche tra i cittadini da voi rappresentati si scontrano con la triste realtà: una totale disumanizzazione e atti e genocidi indescrivibili. Il vile attacco terroristico di Hamas e dei suoi “satelliti” dello scorso 7 ottobre non ha, né può avere, nessuna giustificazione né comprensione. Parimenti la cosiddetta risposta del governo Israeliano è indegna, è un crimine che non risolve né aiuta a risolvere l’annosa questione del conflitto israele/palestina. Sulla strada appunto delle risoluzioni politiche e dei riconoscimenti reciproci dei diritti dei due popoli l’amministrazione comunale di Salerno, nella sua interezza sia di giunta che del consiglio, si è sempre caratterizzata su questo solco e ha un trascorso storico di rilievo su questo da decenni. Citeremo solo 4 esempi che a noi sembrano più significativi. Pochi mesi dopo le stragi di Sabra e Chatila nel 1983 fu la prima città italiana che ospitò una importante mostra fotografica sulla vita nei due campi massacrati. Quella mostra ebbe poi un successo straordinario e fu esposto in tantissimi comuni non solo italiani ma anche di tanti comuni europei. L’amministrazione Clarizia di allora concesse gratuitamente, come forma di patrocinio morale, l’uso del salone dei marmi al Comitato Salernitano per la pace e il disarmo unilaterale che organizzò la mostra; Giunta Scozia. 28/11/1985. Il sindaco e la giunta ospitarono, malgrado loccupazione del salone dei marmi da parte di alcuni manifestanti, Monsignor Hilarion Capucci, Vescovo della Chiesa Cattolica Melchita di Gerusalemme, in esilio in Italia, un uomo di pace e “patriota palestinese”; il 15/09/2014 Giunta De Luca. Il sindaco si incontrò con il dottor Odeh Amarneh che venne in rappresentanza dell’ambasciatrice Palestinese in Italia di allora S.E. Mai Alkaila; il 24/09/2020 l’attuale sindaco Vincenzo Napoli ha ricevuto. l’ambasciatrice dello Stato di Palestina presso l’Italia S.E. Abeer Odeh.In tutti gli atti e anche negli incontri “riservati”, alla presenza degli organizzatori degli eventi che accompagnavano le personalità ricevute, giustamente la città di Salerno ha sempre ribadito la necessità delle risoluzioni pacifiche e diplomatiche dei conflitti e la costruzione e convivenza pacifica dei due stati per i due popoli cosi come ha sempre deliberato già dal 1948 l’Onu. Orbene oggi che viviamo in un drammatico scenario internazionale e in. un contesto storico completamente diverso dai precedenti anche per una oggettiva debolezza della diplomazia e delle strutture internazionali, la voce di tutti, a partire dagli organi comunali, è fondamentale affinchè si possa in qualche modo aiutare gli sforzi di chi, partendo dalla voce autorevole del Papa, invoca appunto la pace.Pertanto vi chiediamo pubblicamente: di presentare, già al prossimo consiglio comunale di Salerno previsto per il 30/11/2023 un documento, un atto, una proposta formale di deliberazione comunale, da inviare se lo ritenete opportuno anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli esteri che rafforzi appunto la necessità di riprendere la via del ritorno alla umanizzazione della vita tra le persone e tra gli stati, anche quelli da far nascere partendo dal necessario ed urgente cessate il fuoco che non si limiti alle pocheore “umanitarie” su cui pare che ci sia un accordo;Auspichiamo come singoli consiglieri comunali la vostra adesione al documento in cui convochiamo una giornata per la Pace ilprossimo 10 dicembre. In quella giornata parteciperanno anche esponenti palestinesi ed ebraici. A tale scopo ci permettiamo di allegarvi sia un ordine del giorno approvato all’unanimità dal comune di Fisciano, sia il documento diconvocazione della giornata del 10 dicembre a cui calorosamente Vi chiediamo l’adesione pubblica e la partecipazione.