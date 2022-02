Con la testa a Salerno ma con il cuore in Ucraina, l'intervista a Olena: "Non possiamo che pregare. Putin si fermerà"

"E' una situazione difficilissima. E' doloroso anche dover prendere posizione: è come scegliere tra mamma e papà". Lo ha ammesso, riferendosi alla guerra tra Ucraina e Russia, Olena Khalan, mediatrice culturale salernitana di origine ucraina che ha parenti in entrambi i Paesi entrati in conflitto, come tanti stranieri integrati nel nostro tessuto sociale.

Olena, come state vivendo, da lontano, il conflitto?

Stiamo vivendo male la situazione perchè non possiamo fare nulla per aiutare i nostri familiari. Possiamo solo pregare e organizzare manifestazioni, come quella che terremo domani pomeriggio a Salerno (26 febbraio ndr). Altre amiche e conoscenti di Napoli andranno intanto all'ambasciata ucraina per esprimere la sofferenza di tutti noi causata da questa disgrazia.

Vi sareste aspettati l'attacco armato?

Noi sapevamo del conflitto, della situazione tesa dei due Stati che sono come fratelli, ma mai avremmo immaginato che sarebbe addirittura scoppiata la guerra. Noi ascoltiamo notizie russe e ucraine e davvero restiamo senza parole per l'accaduto.

Come pensi si evolverà la situazione? Quanto durerà, secondo te, questa guerra?

Io personalmente credo che questo conflitto potrà concludersi a breve perchè il presidente Putin non continuerà su questa linea. Spero lui mantenga lucidità e sono sicura che Ucraina e Russia non potranno essere nemiche ancora per tanto tempo, in questo modo. Tante persone della stessa famiglia vivono in Ucraina e in Russia: parliamo di parenti che mai sceglierebbero di farsi guerra. Non è un conflitto accettabile.

Quali notizie ti arrivano dai tuoi parenti e dai tuoi amici che vivono in Ucraina?

Alcuni di loro non vogliono l'espansione russa. Non possono scappare, anche se volessero, e molti miei amici dell'università sono pronti ad andare al fronte per difendere l'Ucraina che è un Paese libero e che non si arrenderà. Alla mia famiglia sembra di essere tornata ai tempi della seconda guerra mondiale, ma fino ad ora non hanno avvertito nessuno sparo. Tanti i disagi tra negozi chiusi e supermercati svuotati: stanno tutti a casa, pronti a fuggire nelle metro o in campagna se occorrerà. Ma i miei nonni mi hanno detto che, a prescindere, non andranno via perchè non vogliono abbandonare casa loro, la loro terra. Le mamme stanno sistemando delle etichette con il gruppo sanguigno dei figli sulle giacche dei piccoli. Terribile.

E i tuoi parenti in Russia cosa pensano di questa situazione?

Mia nonna ha il fratello in Russia: lui dice che non vogliono la guerra, loro vogliono la pace. Nessuno vorrebbe la guerra.

Nonostante questa situazione drammatica, anche i tuoi familiari pensano che Putin arresterà la sua marcia? Pensate che, qualora si acuisca il conflitto con l'Europa e con gli Usa, Putin potrebbe pensare davvero alle armi nucleari, come aveva lasciato intendere quando ha parlato di "conseguenze mai viste prima", in caso di attacchi alla Russia?

Noi pensiamo e speriamo che il presidente cambierà idea. Noi speriamo che non arriverebbere ad usare le armi nucleari, non potrebbe mai. La gente ha il terrore negli occhi, ma nessuno che ho ascoltato pensa che Putin possa arrivare a tanto. Neanche io lo penso.