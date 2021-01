Guida sotto l'effetto di droga: nei guai un salernitano fermato a Montella

In azione, i carabinieri della Compagnia di Montella che hanno controllato un ventenne della provincia di Salerno a Calabritto. Fermato alla guida di un’auto, è stato sorpreso in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di droga, accertato mediante esame tossicologico, come riportato dai colleghi di Avellinotoday.

I provvedimenti

Oltre al ritiro della patente di guida, nei confronti del giovane automobilista è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per guida in stato di ebbrezza e la segnalazione alla competente Autorità Amministrativa, quale assuntore di stupefacenti.