Ubriaco guida a zig zag e non si ferma all'Alt: denunciato a Eboli

Polizia Municipale di Eboli in azione, stamattina. Un automobilista che guidava in modo pericoloso a Santa Cecilia, infatti, non si è fermato all'Alt degli agenti che hanno quindi inseguito la vettura, raggiungendola in poco tempo. Alla guida dell'auto, un 40enne rumeno residente a Campolongo, con precedenti.

La denuncia

L'uomo è stato sottoposto all'alcol test, con esito positivo: il veicolo è stato sequestrato e il rumeno è stato denunciato. Il monitoraggio continua.