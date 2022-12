Attacco hacker al Comune di Sarno: la denuncia e i provvedimenti

C'è stato un attacco hacker al sito del Comune di Sarno: lo ha reso noto la società Advanced Systems spa che gestisce il sistema informatico di Palazzo di Città. L'attacco informatico è avvenuto attraverso un ransomware di ultima generazione che ha colpito alcuni server aziendali. L’accaduto è stato prontamente denunciato alla polizia postale e sono state immediatamente avviate tutte le procedure previste dal protocollo di sicurezza interno.

Dopo avere allertato il responsabile della protezione dei dati, si sta lavorando anche alla presentazione della comunicazione all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali che sarà formalizzata nelle prossime ore, nella massima conformità alle stringenti prescrizioni normative.

È stata costituita una task force di esperti, che con l’ausilio della società Swascan srl della Tinetxta spa, leader nel mercato dei servizi GDPR, sta analizzando l’accaduto, verificando i server e predisponendo le azioni necessarie a ripristinare la normale funzionalità degli applicativi forniti. I sistemi della società rispondono ad elevati standard di sicurezza e i tecnici stanno ripristinando le copie di backup presenti nelle infrastrutture al fine di consentire il ripristino dei sistemi e l’operatività dei servizi e neutralizzare ogni evento negativo intercorso.

La società, consapevole del disagio cui gli utenti incorreranno nelle prossime ore, comunica che al momento, per consentire la piena operatività dei sistemi e la loro messa in sicurezza i sistemi sono temporaneamente non raggiungibili. Sarà dato tempestivo aggiornamento del ripristino dell’operatività dei sistemi.