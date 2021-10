Hair and beauty congress: expo, eventi, novità da non perdere

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il mondo della bellezza si ritrova a Paestum. Dopo un anno di stop, ritorna Hair and Beauty Congress, l’evento internazionale - giunto alla 23esima edizione -, dedicato al mondo degli acconciatori e dell’estetica promosso da CAT Italia - Confederazione Artistica e Tecnica della Coiffure - in collaborazione con la C.M.C. - Confederazione Mondiale della Coiffure -. E lo fa con numeri altissimi. Nonostante il layout espositivo più essenziale, per garantire la massima sicurezza della manifestazione, resta infatti invariato il concept delle edizioni precedenti: un salone espositivo, più attività connesse che promettono, sin da adesso, di lanciare trend e preview. Area Expo Anche quest’anno gli ampi saloni dell’Hotel Ariston di Capaccio accoglieranno i migliori player italiani dell’intera filiera professionale. Prodotti, macchinari, arredi, soluzioni full service, ultime novità saranno in mostra per due giorni. Un’occasione importante per riallacciare relazioni commerciali in presenza con buyer nazionali e internazionali. Sette, tra cui: Germania, Polonia, Grecia, Russia, Turchia, Scozia e Italia, i Paesi già confermati che gareggeranno per i Contest internazionali. Ben sei: gli appuntamenti che, nelle stesse giornate, andranno ad animare il fitto carnet di iniziative che detteranno stili e tendenze del panorama beauty 2022. Gli eventi da non perdere Non solo capelli! Al centro delle attività in programma: unghie, massaggi, mondo barber, creatività. In calendario 24 ottobre Sala Nettuno International Nails Competition 24 ottobre Sala Argiva Massage Spa Talent 24 ottobre Sala Paestum World Champion Barber 24 e 25 ottobre Sala Paestum Concorsi Hair C.M.C. 25 ottobre Sala Paestum International Make-up Contest (trucco fashion, sposa, facepainting) 25 ottobre Hair Show Awards - on stage - Gamma Più, Fashion Mix, Filippo Sepe, Pixel C3 e guest internazionali. L’ingresso è gratuito, l’appuntamento da non perdere, con ospiti a sorpresa, è per il 24 e il 25 ottobre dalle 9,00 alle 18,30 presso il Centro Congressi Ariston via Laura, 13 Paestum. Sicurezza Per vivere la fiera in sicurezza, all’ingresso sarà richiesta l’esibizione del green pass o di un tampone molecolare con esito negativo effettuato entro 48 ore. Il personale agli ingressi verificherà la temperatura corporea. Saranno inoltre presenti misure di igienizzazione e colonnine. Per informazioni www.hairandbeauty.it