Halloween, quattordici minori al limite del coma etilico in ospedale

Quattordici minorenni ricoverati per principio di coma etilico. È il bilancio della notte di Halloween sul territorio del Comune di Salerno.

Gli interventi

Le ambulanze dell'Humanitas, dopo la richiesta di soccorso, sono intervenute in vari punti del territorio per prelevare i minori e trasportarli presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Il più piccolo dei ricoverati ha solo 13 anni. I ragazzi si sono ripresi e sono tutti in buone condizioni di salute.