Ferragosto drammatico a Salerno: Harry azzannato e ucciso da un Pitbull senza guinzaglio

Un Ferragosto doloroso, per la famiglia Cingolo, proprietaria di Harry, cagnolino azzannato ed ucciso da un pitbull senza guinzaglio, in via Andrea Guglielmini. Lo Yorkshire che era al guinzaglio con la suocera del suo proprietario, è stato preso di mira dal Pitbull: anche la donna, cadendo, ha riportato delle ferite, durante il fatto.

Trasportato subito in clinica veterinaria, Harry è stato intubato e portato in sala rianimazione. Ma, purtroppo, non ce l'ha fatta. Le forze dell'ordine sono state informate dell'accaduto: accertamenti in corso, per risalire al proprietario del Pitbull che ha strappato la vita al dolce cagnolino.