Fermato a bordo dell'auto con la droga: arrestato 32enne a Mercato San Severino

Un ragazzo di 32 anni è stato arrestato a Mercato San Severino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, M.F le sue iniziali, è stato fermato dai carabinieri mentre viaggiava a bordo di un veicolo. E, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di 0,5 grammi di hashish e di 355 euro in contanti.

Il blitz

Nel corso dei successi controlli presso la sua abitazione, inoltre, i militari dell’Arma hanno sequestrato altri 100 grammi di hashish ed un bilancino di precisione per la suddivisione della sostanza. Il 32enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.