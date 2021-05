"Tour nella città abbandonata": conferenza di Help e Salute e Vita a Fratte

Scelta simbolica: "Saremo davanti all'ufficio comunale - raccontano - chiuso dal 2019, un anno prima che scoppiasse la pandemia, come quello del campo sportivo del Vestuti"



Domani, giovedì 6 maggio, alle ore 10.30, i presidenti delle associazioni Salute e Vita ed Help Tutela e Sostegno dei Consumatori, terranno una conferenza stampa insieme al consigliere Gianpaolo Lambiase, simbolicamente in via dei Bigi nel rione Fratte.

I dettagli

"Saremo all'altezza delle palazzine popolari - spiegano - davanti all'ufficio comunale che, alla stregua di quello del campo sportivo del Vestuti, è chiuso ormai dal 2019, l'anno prima che scoppiasse la pandemia. Racconteremo, renderemo pubblico e denunceremo una serie di inadempienze della macchina organizzativa comunale di questa amministrazione, soprattutto legata al rinnovo delle carte di identità e del rilascio delle certificazioni. Disservizi causati prevalentemente dalla carenza di personale negli uffici preposti a causa di una mancata programmazione da parte di chi in questo 5 anni ha amministrato Salerno azzerando i risultati di efficienza ed efficacia raggiunta con sacrificio dai lavoratori pubblici che non sono più messi in condizione di fornire servizi ai cittadini".