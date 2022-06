Capaccio-Paestum: nuova sede del distaccamento Humanitas, l'inaugurazione

Taglio del nastro domani, 23 giugno, alle ore 10, per la nuova sede del distaccamento Humanitas di Capaccio – Paestum lungo la statale 18 (km. 90,700), alla presenza delle Autorità Civili e Militari e del presidente Internazionale Humanitas Roberto Schiavone di Favignana. In considerazione dell’incremento di popolazione che la stagione turistica appena iniziata sta già comportando e ravvisando la necessità di garantire un più tempestivo intervento a salvaguardia della vita umana in una zona così densamente popolata soprattutto nel periodo estivo, infatti, è stato disposto il nuovo punto di soccorso.

La curiosità

Da sempre, l’attività dell'Humanitas, con importanti sforzi economici e di personale specializzato, è orientata da un’attenta analisi dei fabbisogni dei cittadini e dei territori per garantire assistenza e supporto sanitario a 360 gradi: anche l’inaugurazione di domani risponde, dunque, ad una precisa esigenza del territorio.