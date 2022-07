Presentata la nuova postazione di primo soccorso Humanitas

Presentata questa mattina la nuova postazione di primo soccorso Humanitas, realizzata nella Stazione Marittima di Salerno in collaborazione con l’Autorità di Sistema del Tirreno Centrale.

Postazione per le emergenze

La postazione, oltre a garantire il primo soccorso a turisti e diportisti, sarà a disposizione dell’utenza anche per controlli di routine quali controllo glicemia, pressione arteriosa, saturazione. Il personale presente sarà a disposizione di Guardia di Finanza e Capitaneria per interventi di emergenza. “Prosegue così - si legge nella nota - l’attività di Humanitas a tutela del bene comune e della salute di cittadini e turisti che scelgono Salerno come meta di vacanza”.