I datori di lavoro sempre più alla ricerca di soft skill

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Webinar Informativo Gratuito basato sul programma aziendale de La Via della Felicità. La crisi del Covid-19 ha provocato forti cambiamenti nel mondo del lavoro. Certo, alcuni di questi stavano già dietro le quinte nel mondo pre-crisi, ma sono stati accelerati - insieme ad una moltitudine di processi completamente nuovi. I datori di lavoro, quindi, sono sempre più alla ricerca di professionisti che abbiano quelle competenze trasversali necessarie per avere successo di fronte a nuove sfide.



Le soft skill sono le qualità più difficili da definire e misurare, a differenza delle loro opposte, le hard skill, ossia abilità tecniche come ad esempio lo creazione di siti web, la conoscenza di una lingua straniera o la scrittura di articoli. Il modo in cui ti comporti e reagisci a determinate situazioni sarà il risultato delle abilità trasversali che possiedi. Ad esempio, sei pronto ad adattarti e in grado di risolvere i problemi? O ti spaventi di fronte al cambiamento?



Una cosa certa, in questo momento è che il Coronavirus sta cambiando e rimodellando il nostro mondo del lavoro - rapidamente. Pertanto, è necessario posizionarsi e prepararsi al meglio, sviluppando le competenze trasversali, che i datori di lavoro cercheranno nei loro futuri dipendenti.



Per dare un supporto a ciò, Simona Primieri, specialista di risorse umane, terrà un webinar informativo gratuito intitolato “Come Aumentare le Tue Competenze?” organizzato dai volontari de La Via della Felicità. Il webinar si terrà Lunedì 21 Giugno alle ore 20:30 attraverso la piattaforma ZOOM.



La Fondazione de La Via della Felicità ha creato un programma per le aziende basato sulla omonima guida al buon senso scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard. Usato da dirigenti d’azienda, leader di comunità ed educatori per più di 25 anni, La Via della Felicità si è dimostrata un successo senza pari nel modificare gli atteggiamenti dei dipendenti, il loro comportamento e capacità di risolvere i problemi.



Per iscriverti gratuitamente o per ricevere maggiori informazioni scrivi a italialaviadelalfelicita@gmail.com .