Palazzine ex Iacp di Baronissi: via libera alla messa in sicurezza

L'Acer – Agenzia Campana per l’edilizia residenziale – ha approvato l'aggiudicazione della gara per i lavori di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle palazzine ex IACP in via Bixio a CapoSaragnano, a Baronissi.

I dettagli

E' una notizia importante per la comunità, per tante famiglie. "Dopo anni di solleciti, diffide, ordinanze sindacali e denunce - scrive il sindaco Valiante su Fb - l’Acer ha finalmente affidato i lavori da anni attesi dagli inquilini che vivono in alloggi degradati e che rivendicano semplicemente il diritto ad un’abitazione dignitosa".