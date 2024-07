Caso Iannace, il presidente della Repubblica concede la grazia al noto senologo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il presidente della Repubblica ha concesso la grazia al dottore Carlo Iannace: per il senologo e primario della breast unit dell'ospedale "Moscati", lo scorso 10 luglio, infatti, Sergio Mattarella ha firmato il provvedimento che ha concesso la grazia per la pena accessoria residua, ancora da espiare, della Interdizione dai pubblici uffici per tre anni legata al processo Welfare. Il medico era stato condannato in via definitiva il 23 gennaio scorso dalla Corte di Cassazione per il reato di falso ideologico continuato ed in concorso commesso da un pubblico ufficiale in atti pubblici.



Il commento di Enrico Ferrara, già segretario generale della Cisl



Finalmente una buona notizia! Il presidente della Repubblica ha concesso la grazia al dottore Carlo Iannace. Giustizia è fatta per un uomo ed un professionista che non ha mai preso tangenti, non ha approfittato della sua posizione per arricchirsi, in un Paese dove spesso succede anche a scapito dei più deboli. Era rimasto vittima dell’eccessiva bontà, la sua buona fede e l’amore per il prossimo pagando un prezzo, a mio parere e di tanti, troppo alto. Ma questa volta, grazie al Presidente Mattarella, una persona giusta e dai valori altissimi, la giustizia ha trionfato anche su questa terra. Gli umili, o deboli, gli indifesi e gli affamati di giustizia possono gioire.