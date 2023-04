Fonderie Pisano, Iannelli: "Dobbiamo dare risposte ai cittadini sull'aumento dei tumori"

Fonderie Pisano: "Non siamo riusciti ancora a dare una risposta ai cittadini della Valle dell'Irno sulla questione che riguarda i tumori". È quanto affermato in consiglio comunale dal presidente della commissione Ambiente, Arturo Iannelli, intervenuto sulla questione Fonderie Pisano in relazione ai casi di tumore legati all'inquinamento nella zona.

"Attivare studio accurato"

"Non possiamo dire se c'è un'incidenza maggiore finché non riusciamo ad attivare uno studio accurato che ci consenta di appurare, uno per uno, i casi di tumore e capire se esista realmente una maggiore incidenza" ha spiegato Iannelli. "L'amministrazione - ha aggiunto - deve attivarsi attraverso le istituzioni competenti. Dobbiamo dare una risposta ai cittadini della Valle dell'Irno e, qualora si appuri la maggiore incidenza, intervenire per rimuovere tutte le cause".