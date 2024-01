Pontecagnano, petizione per salvare l'Ic Fonseca: superate le mille firme

Grande riscontro per la petizione avviata su Change.Org dalla comunità scolastica dell'Ic Eleonora Pimentel Fonseca per dire "no" alla soppressione dell'istituzione scolastica, sancita dal piano di dimensionamento regionale. Al 17 gennaio, le firme hanno raggiunto quota 1355. La vicepreside Lina Petolicchio, intanto, ha incontrato l'assessore regionale all'Istruzione, Lucia Fortini. L'assessore ha assicurato che, nel caso in cui il governo conceda qualche margine di manovra, la scuola Fonseca sarà la prima ad essere salvata dalla soppressione.

Un gruppo di genitori, intanto, ha scritto una lettera per ribadire che "il Fonseca non si tocca".

L’Istituto Comprensivo Eleonora Pimentel Fonseca è una scuola solida e sana perché si regge su fondamenta salde, rappresentate da tutto il corpo docente, e soprattutto su quattro colonne portanti. La dirigente Cembalo, il prof Calabrese e le professoresse Maria Rosa e Lina Petolicchio.

Noi genitori degli allievi della scuola secondaria desideriamo esprimere gratitudine a tutti i docenti e non docenti della scuola per il lavoro svolto in questi giorni difficili di tensione, sconforto e amarezza. Soprattutto sentiamo la necessità di manifestare riconoscenza alla prof.ssa Lina Petolicchio che, con grinta e coraggio è andata avanti a far sentire la nostra voce in un coro di disfattisti. Non si è mai persa d’animo anche quando volevano farci credere che fosse una battaglia impossibile perché il nemico era potentissimo: l’ignoranza. Ignoranza di chi conosce solo le ragioni del danaro e non quelle della competenza. La falce ottusa delle Istituzioni che taglia senza conoscere le proprietà di ogni singolo filo d’erba, o forse le taglia proprio perché le conosce e sa che possono dare noia a qualcuno.

Grazie Professoressa. Grazie perché con il suo esempio ha insegnato giorno per giorno ai nostri figli che anche le battaglie che possono sembrare impossibili valgono la pena di essere combattute in nome della giustizia. Che anche la voce più flebile, unita ad altre voci in un coro, può arrivare in alto e lontano.

Grazie per il suo impegno, grinta, determinazione. Sempre garbata ma ferma. Decisa ma gentile.

Molti genitori questa scuola l’hanno scelta soprattutto per Lei, che con la sua presenza costante è il volto pubblico di una realtà di assoluta eccellenza.

Oltre a dirle grazie per tutto quello fatto fino ad ora, le rinnoviamo il nostro sostegno per le azioni future. L’IC Fonseca non si tocca!!!

I genitori della secondaria di primo grado