"Che fine ha fatto il ricorso al Tar per opporsi alla soppressione dell'Ic Fonseca?". Se lo chiede la vicepreside Lina Petolicchio, che parla di "imbarazzante ritardo" nella predisposizione del ricorso previsto nel deliberato approvato all’unanimità nel consiglio monotematico proprio sulla questione scuola.

Il ricorso

Il tempo stringe e per questo la vicepreside chiede di mettere in campo tutti gli atti necessari per presentare ricorso: “Un’urgenza senz’altro nota al sindaco Giuseppe Lanzara - afferma - visto che, insieme alla maggioranza, ha votato il ricorso al Tar per confermare la propria volontà più volte espressa di voler difendere le tre istituzioni scolastiche di Pontecagnano Faiano. Sono certa che i tempi saranno brevissimi, che questo ricorso venga inoltrato in questi giorni e si possa finalmente tirare un sospiro di sollievo nel sapere che l’Ic Fonseca è salvo da strani ingranaggi, incomprensibili ai più”.