Idraulico-forestali: denunciati ritardi nelle partenze dei lavori per gli operai

Denuncia ritardi nelle partenze dei lavori per gli operai idraulici forestali, il segretario Confial Francesco Bellomo che in questi giorni ha ribadito alla Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele i disagi emersi.

"Si evidenzia una disparità di trattamento tra gli operai che conferma che si continua ad essere il fanalino di coda delle Comunità Montane della Regione Campania. -ha detto Bellomo- Nella comunicazione inviata si sottolinea, in particolare, l’annosa problematica dell’avviamento al lavoro degli operai di cui, ad oggi, ancora non ci è stata comunicata neanche la data e pertanto si è chiesto di fissarla al più presto per non creare, come ogni anno, i soliti problemi agli operai e alle loro famiglie. Restiamo sempre al fianco degli operai e confidiamo in una soluzione nel più breve tempo possibile anche per la perenne problematica inerente ai buoni pasti", ha concluso.