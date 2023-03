Igiene urbana a Sarno: presentata la nuova flotta di mezzi di ultima generazione della Sarim

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Presentata la nuova flotta di mezzi di ultima generazione e a basso impatto ambientale impiegata dal gestore SARIM S.r.l., formata da veicoli elettrici, ibridi e a basso impatto ambientale, per il servizio di spazzamento, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti e per altri servizi di igiene urbana.

È stata presentata questa mattina, presso il Centro di Raccolta del Comune di Sarno, alla presenza del Dott. Giuseppe Canfora, Sindaco del Comune di Sarno, del Dott. Roberto Robustelli, Vice Sindaco e Assessore al Ciclo Integrato dei Rifiuti, dell’ Ing. Francesco Santorelli, Dirigente Area Tecnica - Tutela dell’ambiente e Governo del Territorio del Comune di Sarno, del Direttore dell’esecuzione del contratto, Emilia Buonaiuto, e del Direttore del personale Sarim, Luigi Raia, la nuova flotta di mezzi di ultima generazione ed a basso impatto ambientale impiegata dal gestore Sarim Srl.

L’Ente ha provveduto ad aggiudicare il nuovo appalto relativo al “SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, IN FORMA DIFFERENZIATA, LO SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI COMPLEMENTARI”. Aggiudicataria è risultata la Sarim Srl.

Il nuovo servizio comprenderà una serie di novità rispetto agli anni precedenti. “Siamo pronti ad affrontare una nuova sfida - afferma il Sindaco Canfora - un nuovo percorso da fare tutti insieme per il bene dell'ambiente. Ci aspettiamo che tutti i cittadini facciano la propria parte, impegnandosi a differenziare in maniera più corretta, osservando fedelmente il calendario di conferimento. Piccoli ma importanti gesti per una Sarno più virtuosa, bella e pulita.”

A breve partirà la nuova campagna di comunicazione e di informazione della Città di Sarno durante la quale sarà distribuito il materiale informativo e il kit per le utenze domestiche.

Il Sindaco

Dott. Giuseppe Canfora

Il Vice Sindaco e Assessore al Ciclo Integrato dei Rifiuti

Dott. Roberto Robustelli

L'Amministrazione Comunale