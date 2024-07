Il comitato “Non solo Monticelli” incontra il movimento “Siamo Cavesi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nuove alleanze in vista di un piano di rilancio per la città in generale e per la frazioni in particolare. Il comitato “Non Solo Monticelli”, rappresentato dal suo presidente Pasquale Ferrara ed il coordinatore Gennaro Vitale, hanno incontrato i consiglieri del movimento civico “Siamo Cavesi” Raffaele Giordano e Vincenzo Passa e il suo coordinatore Vincenzo Lamberti per discutere, anche in prospettiva futura, delle problematiche di Monticelli e per definire delle iniziative che porteranno alla loro risoluzione.

I rappresentanti del gruppo consiliare “Siamo Cavesi” si sono impegnati a farsi da portavoce delle criticità di Monticelli in Consiglio comunale, anche in vista di una futura collaborazione che ha l’obiettivo di accendere i riflettori sulle richieste degli abitanti dei villaggi che fanno da corollario al centro di Cava. In questo senso il progetto è quello di dare alle frazioni più voce in assise, designando diversi rappresentanti istituzionali che conoscono bene le reali esigenze delle frazioni.