“Il dovere di stare accanto”: il libro di Salvatore Gargiulo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

È in distribuzione presso l’Editrice APS Centro Archè il volume “Il dovere di stare accanto” di Salvatore Gargiulo. Il nuovo libro vuole essere una guida aggiornata alle regole e alle procedure che governato il sistema integrato dei servizi sociali, in particolare in Campania. L’obiettivo è riannodare, attraverso un manuale di facile consultazione, le varie fasi del processo normativo e organizzativo. Recuperare, altresì, un filo conduttore, cronologico e funzionale a tutta la materia, ricomponendo nelle fasi in uno schema unitario, ragionato. Sarà più agevole, così, percepire le politiche sociali come tutela, finalmente efficace, dei cittadini a maggior rischio di esclusione. Ma nel contempo, leva fondamentale di sviluppo complessivo di un territorio, in grado di modulare le relazioni sociali sul principio, irrinunciabili, della dignità umana.

Parla l’autore Salvatore Gargiulo

“Non più interventi a pioggia, slegati da qualsiasi logica di organicità, ma la concertazione di un sistema integrato da cui discendono, ai diversi livelli di responsabilità, i doveri di solidarietà e coesione sociale. È sempre più avvertita, infatti, un'esigenza, chiara, tra gli operatori impegnati nel delicato mondo dei servizi alla persona. Dipanare la matassa intricata delle molteplici norme per raggiungere, in termini di opportunità e diritti, le persone interessate, i più fragili e bisognosi, gli ultimi della fila"

L'autore

Salvatore Gargiulo è nato a Nocera Inferiore (SA) è docente di Organizzazione del Servizio Sociale presso l’Università degli studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli. Svolge da diversi anni attività di consulenza per i Piani sociali di zona e di ricerca nel campo della legislazione sociale e della tutela dei diritti dei cittadini, a partire dai più deboli. È giornalista pubblicista, dirige la rivista “Qualità sociale” edita dal “Centro culturale Archè”. Ha pubblicato diversi saggi in materia di politiche sociali e sviluppo