Un tuffo dove l'acqua è più blu: il metrò del mare arriva in Cilento

Si salpa: il metrò del mare collegherà 27 porti campani uniti con trasporti marittimi ad alta valenza turistica. E’ questo l’obiettivo delle “Vie del Mare“. La partenza del servizio, nelle ultime settimane, era stata messa in dubbio. La giunta regionale, invece, ha dato il via libera per l'attivazione delle procedure finalizzate alla consultazione del libero mercato di riferimento. Cilento coinvolto: un tuffo dove l'acqua è più blu.

Tutte le rotte

Dal Cilento previsti collegamenti tramite Metrò del Mare con i porti di Napoli, Salerno, Capri, Amalfi e Positano da Agropoli, San Marco di Castellabate, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro, Camerota, Sapri e Policastro.