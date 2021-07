Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Mercoledì 14 Luglio alle 19 presso il parco archeologico di Pontecagnano Faiano Il primo evento della Mondadori Bookstore Pontecagnano Faiano. Come molti sanno, tra poco questa nuova libreria aprirà al centro di Pontecagnano Faiano in un progetto nuovo che mette al centro la cultura e l'innovazione, al quale parteciperemo in modo attivo le librarie Manuela Di Domenico e Raffaella Rega. Un evento organizzato in collaborazione con il Blog I Volti di Cassandra, con Lucia Zoccoli, Stefania Maffeo, Maria Robertazzi, Daniela Sibilio e tutte le menti brillanti che ne fanno parte, che ogni giorno sperimentano nuove idee per la diffusione della cultura. Mercoledì 14 Luglio alle ore 19.00 nella splendida cornice del parco archeologico di Pontecagnano Faiano presenteremo il libro illustrato TROTULA E IL GIARDINO INCANTATO di Anella Mastalia, Roberta Pastore e Valerio Calabrese , illustrazioni di Federica CAFARO. La storia della prima donna medico della Scuola Medica Salernitana, descritta con i colori vivi della favola e con la veridicità dei fatti storici realmente documentati. Un incontro aperto a tutti, grandi e piccini, dove la storia e la fantasia fanno da protagoniste Ci sarà una piccola ospite d'onore, Frida Colucci, la vincitrice del concorso ickabog Edito da Salani per l'illustrazione dell'ultimo libro di J. K. ROWLING, La creatrice di Harry Potter. Dopo la presentazione ci saranno due laboratori gratuiti: La grandezza delle erbe officinali a cura di Romina Bellebora. Laboratorio di illustrazione a cura di Federica Cafaro. Inoltre si ringrazia la rete di associazioni promotrice: Ivoltidicassandra Associazione Avalon Circolo OcchiVerdi Legambiente Pontecagnano Associazione Socio-Culturale "OMBRA" Mondadori Bookstore Pontecagnano Faiano Donne Fuori Dal Comune Bellebora Centro Commerciale Naturale "Pontecagnano C'entro" Paesaggi Narranti Meet Up Pontecagnano Faiano Farmacia Robertazzi Albachiara Associazione Ingresso gratuito. Vi aspettiamo!