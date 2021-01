Il Secondo Circolo di Mercato San Severino, una scuola innovativa e vicina ai suoi alunni.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Secondo Circolo didattico di Mercato San Severino ha presentato nei giorni scorsi un video esplicativo delle proprie azioni pedagogico-formative. Il prodotto multimediale è stato dedicato al territorio, per rendere manifeste le molteplici e interessanti proposte messe in atto e pensate per questo nuovo anno scolastico. Prosegue l'impegno formativo del Secondo Circolo, veicolando la cultura ed il valore del saper fare per il saper essere, con grande entusiasmo e passione, con un ventaglio di azioni didattiche innovative e pensate sui bisogni degli alunni. Laboratori informatici e scientifici legati al Coding e al gioco degli scacchi; approfondimenti linguistici con la scrittura creativa; proposte teatrali e musicali, con la presenza di un coro della scuola; approfondimenti linguistici con certificazioni Trinity, queste e tante altre iniziative a corredo di una scuola innovativa e sempre vicina ai propri allievi. La pandemia non ha arrestato l'impegno e la passione del Secondo Circolo, sono infatti proseguite con la stessa dedizione le lezioni e le attività a distanza, garantendo vicinanza agli alunni, attraverso modalità di didattica on line calibrate sulle classi, con l'utilizzo di strumenti e metodologie attraenti e sempre coinvolgenti. Allo stesso tempo, per garantire una didattica in presenza sempre più sicura, la scuola, in collaborazione all’autorità comunale, ha messo in atto misure di ristrutturazione degli ambienti scolastici.

“La nostra scuola- sottolinea il Dirigente scolastico Anna Buonoconto - nei mesi di sospensione delle attività didattiche in presenza, si è adoperata per accogliere al meglio i bambini alla ripresa delle lezioni in presenza. In sinergia con l'Ente Comunale, sono stati attuati progetti di ammodernamento degli ambienti tali da garantire sicurezza ai bambini”. Azioni che potranno a breve riportare al riavvio del servizio mensa. “Infatti – prosegue la Dirigente- nonostante le norme stringenti sul distanziamento, siamo in grado di poter riprendere appieno le attività didattiche con la mensa, ovviamente quando l'unità di crisi regionale lo riterrà opportuno. Dopo i mesi invernali proveremo ad attivare i progetti extracurricolari che hanno identificato il Secondo Circolo come un vero e significativo polo formativo che ha posto attenzione alla musica, alle arti e all'inglese. Crediamo nel grande potere della cultura che va veicolata in varie forme e con differenti colori per arrivare a tutti”. Un lavoro portato avanti con dedizione e innovazione, traghettato dalla sempre viva passione dell'insegnare. “ Una buona testa e un buon cuore sono sempre una combinazione formidabile. Ma quando ci aggiungi una lingua o una penna colta, allora hai davvero qualcosa di speciale”.