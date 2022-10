Luci d'Artista, Federalberghi non ci sta: "Spegnere turismo e commercio aggrava la crisi"

"Stupiti di apprendere, peraltro solo a mezzo stampa, che la prossima edizione delle Luci d’Artista inizierà non prima dell’otto dicembre". È quanto afferma il presidente di Federalberghi, Antonio Ilardi, che commenta le ultime notizie relative a Luci d'Artista.

Richiesta d'incontro

Ilardi, dopo le parole dell'assessore Ferrara ("via a dicembre e spegnimento a mezzanotte), ha chiesto un incontro urgente con il sindaco per venire incontro alle esigenze del comparto ricettivo. "La decisione - spiega il presidente di Federalberghi - è in palese contraddizione con l’incremento dell’imposta di soggiorno legato alla manifestazione, che è già scattato il 1 ottobre e di cui abbiamo invano chiesto il differimento o l’abrogazione. Siamo ben consci della delicata situazione energetica del Paese ma “spegnere” turismo e commercio significa aggravarne la crisi economica, dando il colpo finale a tante attività oggi in bilico. Richiediamo nuovamente un incontro urgente con il Sindaco di Salerno e con l’Assessore al Turismo e al Commercio per prospettare soluzioni alternative all’integrale differimento della kermesse, che evitino di appesantire ulteriormente le difficoltà delle attività turistiche e commerciali cittadine".