Sala Consilina a lutto: addio a Ilaria, 41enne amante dello sport e della vita

Sala Consilina a lutto: è volata in Cielo prematuramente, Ilaria Andresano, 41enne che stava lottando contro un brutto male. Ex abitro di calcio, ballerina, donna solare e benvoluta da chiunque la conoscesse, Ilaria lascia un vuoto incolmabile in familiari, amici e conoscenti.

Il cordoglio

Un fiume in piena, i messaggi di cordoglio su Facebook per la famiglia della giovane, tra cui Casartigiani, di cui il papà di Ilaria, Mario Andresano, è segretario. Una folla commossa ha riempito la chiesa di Sant'Anna a Sala Consilina, in questo pomeriggio, dopo il rientro della salma da Roma, per l'estremo saluto alla giovane. Dolore.