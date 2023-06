Illuminazione pubblica a Salerno, presentato il progetto di riqualificazione

Edison Next avvierà, a partire dall' 1 luglio, il servizio di riqualificazione energetica e tecnologica e di gestione e manutenzione dell’illuminazione pubblica di Salerno. Grazie a tale intervento sarà garantito un risparmio annuo di oltre 7 milioni di KWh e una riduzione delle emissioni in atmosfera di circa 3.000 tonnellate di CO2 all’anno, corrispondenti alla quantità assorbita da 21.000 alberi.

Il progetto

Il progetto prevede l’efficientamento a Led di oltre 15.300 punti luce. Tra questi, circa 1.600 corpi illuminanti presenti nel centro storico saranno sostituiti con prodotti dal design customizzato per valorizzare l’arredo urbano della città. Oltre alla riqualificazione energetica e tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione e alla loro gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, il servizio includerà l’installazione di sistemi di telecontrollo e telegestione su tutti i 322 quadri elettrici cittadini, la fornitura di energia 100% green, servizi di energy management, e l’implementazione di servizi di smart city La superficie territoriale che sarà servita dall’operatore energetico è di 59 km2, dal centro alla periferia. I cittadini che beneficeranno del servizio saranno più di 130.000. Questa mattina la presentazione ufficiale del progetto: "Edison Next è fiera di accompagnare l’Amministrazione Comunale di Salerno in un percorso di sostenibilità e decarbonizzazione, realizzando la riqualificazione energetica della pubblica illuminazione cittadina – dichiara Raffaele Bonardi Direttore Business to Government di Edison Next. - Siamo

convinti che un’adeguata illuminazione del tessuto urbano costituisca un fattore essenziale, non solo per ridurre in modo significativo il fabbisogno energetico e l’impatto ambientale, ma anche per migliorare la qualità della vita di una comunità: consente, infatti, di rendere gli spazi più fruibili anche nelle ore notturne, aumentandone la sicurezza, valorizzandone le connotazioni urbanistiche e migliorandone la percezione a livello estetico. La pubblica illuminazione costituisce, inoltre, il driver ideale per l’implementazione di servizi smart a elevato valore aggiunto per la città e i cittadini”. “L'accordo che abbiamo siglato è estremamente importante per la nostra comunità – ha dichiarato Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno. Abbiamo condiviso e realizzeremo, insieme a un partner eccellente, un programma di grande qualità ed importanza. Grazie all'utilizzo delle tecnologie più moderne e a una rigorosa programmazione logistica e urbanistica miglioreremo la qualità di vita e l'attrazione della nostra città. È un progetto di vasto respiro che permette di ottenere un grande risparmio energetico, un deciso miglioramento della resa illuminotecnica, un miglioramento della performance ambientale e del decoro urbano. Avremo piazze, strade, quartieri, monumenti illuminati meglio e con una spesa minore, nel rispetto dell'ambiente e della bellezza dei luoghi che saranno così ancora più vivibili e sicuri”.