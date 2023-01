Pontecagnano, lavori nell'ex parcheggio affidati senza gara: il Comune vince in appello

La Corte d'Appello di Salerno ha accolto il ricorso del Comune di Pontecagnano Faiano in merito ai lavori di realizzazione di illuminazione pubblica effettuati da un privato nell'ex parcheggio di via Sanzio nel lontano 2008. La Corte ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo le motivazioni dell'ente, rappresentato dall'avvocato Emilio Concilio. "L'azione di ingiustificato arricchimento proposta nei confronti del Comune - si legge nel provvedimento firmato dal giudice relatore Bruno De Filippis - è inammissibile".

La vicenda

La storia comincia nel dicembre 2008, quando l'amministrazione guidata dall'allora sindaco Ernesto Sica acquisì in comodato d'uso un'area di oltre 18mila metri quadrati, ora tornata nella disponibilità dei privati, per manifestazioni pubbliche e per realizzare un parcheggio che rispondesse alla sempre crescente domanda di spazi per la sosta delle auto. Dopo la delibera che sancì l'acquisizione, un rappresentante del Comune chiese alla società Elettrica Srl di realizzare i lavori per l'installazione dell'illuminazione pubblica nell'area in questione. Il tutto, però, avvenne "mediante un affidamento informale d'urgenza ed in assenza di contratto". Dopo il mancato pagamento della fattura da 24mila euro presentata dopo i lavori, la società decise di rivolgersi la tribunale, che il 28 settembre 2021 si pronunciò a favore dell'Elettrica Srl, condannando il Comune al pagamento della somma richiesta.

L'appello

Le motivazioni non convinsero l'avvocato Emilio Concilio, che propose all'amministrazione di impugnare la sentenza in considerazione del fatto che non vi fossero le condizioni per addebitare l'importo di cui sopra in quanto i lavori erano stati realizzati senza alcun atto programmatico né impegno di spesa apposito. I rilievi mossi dal legale, a cui fu conferito l'incarico dal Comune il 28 ottobre 2021, sono stati accolti dalla Corte d'Appello. Il giudice, nello specifico, ha sottolineato come l'ordinamento giurisprudenziale attuale preveda che "in assenza di contratto e di mancato controllo contabile sorga un rapporto diretto tra il privato ed il funzionario inadempiente". In poche parole: l'Elettrica Srl "avrebbe dovuto far valere il proprio diritto nei confronti del funzionario inadempiente e non del Comune".