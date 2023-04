Sp 75 Avvocatella: al via i lavori per l'illuminazione, esulta il Comitato Civico Dragonea

Nuovo importante risultato per la comunità: il Comitato Civico Dragonea, infatti, ha ottenuto l’installazione dei pali per realizzare l’illuminazione sulla sp 75 Avvocatella, nel tratto di competenza di Vietri.

Siamo profondamente entusiasti di annunciare l’inizio dei lavori che porteranno all’illuminazione del tratto vietrese della Sp75 Avvocatella. Un impegno del nostro sindaco Giovanni De Simone che finalmente sta per diventare realtà. Non lo possiamo nascondere questo entusiasmo, dopo anni di battaglie e di sollecitazioni. Questa è l’attenzione giusta per il territorio. Grazie di cuore per l’impegno.