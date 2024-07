Barca a vela in difficoltà ad Agropoli: salvati due diportisti

Imbarcazione a vela in difficoltà, in questo pomeriggio, in località baia di Trentova, ad Agropoli. Immediato l'intervento della Guardia Costiera che, dopo aver accertato le buone condizioni dei due diportisti a bordo, ha provveduto al recupero della vela, scortandola fino all’ormeggio in sicurezza. Nessuna grave conseguenza, dunque, ma solo qualche attimo di tensione.