Imbarcazione in avaria a largo di Castellabate: 5 persone tratte in salvo nella notte

Guardia Costiera di Agropoli in azione, nella notte appena trascorsa: sono state tratte in salvo 5 persone a bordo di un’imbarcazione da diporto che, a causa di una grave avaria, era alla deriva a circa 10 miglia dal porto di Santa Maria di Castellabate.

Il salvataggio

La Capitaneria di Porto di Salerno è stata allertata in serata dai malcapitati a bordo: una motovedetta dei militari, dunque, è riuscita a raggiungere i diportisti in difficoltà riportandoli in sicurezza presso il Porto di Agropoli. E' utile ricordare che per le emergenze in mare occorre contattare il 1530.