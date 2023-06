Imma Vietri (FdI): “De Luca inadempiente sulle liste d’attesa”

"Ad una mia interrogazione sul problema relativo alle lunghe liste d'attesa - seppur di competenza regionale - il Ministero della Salute ha risposto che sono stati implementati i monitoraggi sulle prestazioni ambulatoriali e che le Regioni che non hanno ancora azzerato le liste - come la Campania - possono continuare ad avvalersi di specifiche misure di finanziamento per proseguire le attività di recupero e per intervenire sulle liste d'attesa. La Campania, finora, ha utilizzato meno del 50% del finanziamento e recuperato meno del 50% delle prestazioni". È quanto afferma la deputata di Fratelli d'Italia Imma Vietri, che commenta le parole del sottosegretario Salute, Marcello Gemmato, in merito alla situazione delle liste d'attesa.

"De Luca ammetta la sua incapacità"

"Il presidente della Regione - aggiunge la deputata di Fdi - invece di distogliere l'attenzione parlando di presunti giochi di prestigio - che secondo lui verrebbero fatti nelle strutture sanitarie lombarde per favorire l'emigrazione sanitaria dal Sud a scapito degli stessi cittadini del Nord - dovrebbe ammettere la sua totale incapacità di gestire la sanità campana che sta comportando la fuga, oltre che di numerosi pazienti, anche di molte eccellenze mediche". "Ci sono certamente tante cose ancora da realizzare per curare la sanità pubblica e migliorare la qualità e uniformità territoriale dell'assistenza sanitaria, ma - ha concluso Vietri - il Governo Meloni ha cominciato con il piede giusto e siamo sicuramente sulla buona strada".