Immigrazione clandestina di badanti moldave in Cilento: in 4 nei guai

Immigrazione clandestina in Cilento: i carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania stanno eseguendo un’ordinanza cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Dda, nei confronti di 3 uomini e una donna indagati.

L'accusa

L'accusa è di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in Italia di cittadine moldave impiegate come badanti, e, per uno degli indagati, anche di estorsione commessa nei confronti di una delle vittime.