Ingresso illegale di clandestini in Italia: a processo l'ex Imam

Dovrà difendersi in un nuovo processo l’ex Imam della comunità musulmana di Sarno accusato di sfruttamento dell’immigrazione clandestina. Il 35enne marocchino è finito nel mirino della Procura di Nocera Inferiore insieme ad altre persone - che, però, non sono state identificate - perché avrebbe organizzato e finanziato il trasporto di stranieri nel territorio nazionale.

Le indagini

Per favorire il loro ingresso in Italia - secondo gli inquirenti avrebbe utilizzato documenti contraffatti o detenuti illegalmente. I fatti risalgono al periodo tra il dicembre 2015 e il marzo del 2016. Le indagini sono state condotte dalla Polizia di Stato. Diversi i precedenti a suo carico, tra cui una condanna definitiva per detenzione illegale di arma da fuoco essendo stato trovato in possesso in casa di un fucile da caccia semiautomatico con matricola abrasa.