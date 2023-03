Adeguamento impianti sportivi nel salernitano: arrivano i finanziamenti

L’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport ha pubblicato le graduatorie di merito relative ai finanziamenti destinati agli interventi di adeguamento degli impianti sportivi regionali. Il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, risultato al primo posto nella graduatoria della Linea 1 (interventi per attività agonistiche ospitanti attività agonistiche a carattere regionale), è stato ammesso a finanziamento per 500mila euro, mentre il Campo Sportivo “G. Morra” di Vallo della Lucania è stato ammesso a finanziamento nella Linea 2 (interventi su impianti sportivi ospitanti attività agonistiche a carattere nazionale) per 1 milione 500mila euro.

Le parole di Matera

A renderlo noto il Consigliere Regionale Corrado Matera: "Grazie a questi interventi e ad altri, tra i quali quelli finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica - evidenzia Matera - il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo tornerà ad avere il ruolo di grande prestigio che merita. Ringrazio per questo la Giunta Regionale, in particolare il Presidente Vincenzo De Luca e il vicepresidente Fulvio Bonavitacola, per il supporto sempre assicurato. Il recupero degli impianti sportivi e della loro piena fruibilità rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei territori: come richiesto a gran voce dai cittadini del Vallo di Diano e del Cilento, sta per iniziare una stagione sportiva diversa. A questo scopo -conclude il Consigliere Regionale- si continua a lavorare: molto spesso in silenzio, ma sempre con grande determinazione”.