Salerno, impianti sportivi senza manutenzione: interrogazione di Celano al sindaco

Degrado negli impianti sportivi di Salerno. "A che punto siamo?". Lo chiede il consigliere Roberto Celano (Forza Italia) con una interrogazione, scritta ed orale, indirizzata al Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.

La denuncia

"Evidente carenza di impianti sportivi e di strutture di quartiere adibite allo sport ed al divertimento dei più giovani in città - scrive Celano - E' carente anche il livello di manutenzione e di interventi da parte dell’Amministrazione comunale portando come esempio il caso della piscina Simone Vitale, a Torrione, ancora priva dell’impianto di riscaldamento dell’acqua nonostante le numerose sollecitazioni di ragazzi ed atleti costretti a nuotare in acqua gelida. Anche il campetto di quartiere nella zona Porto, l’unica struttura presente per i ragazzi del rione, versa in condizione di totale abbandono con le porte divelte e con i pali uniti da nastro adesivo da parte degli utilizzatori. Il manto del campo appare fortemente consunto col rischio per i giovani di infortunarsi". Infine la pista di atletica dello stadio “Vestuti”: "Presenta crepe ed avvallamenti che potrebbero dipendere da una non appropriata messa in opera".