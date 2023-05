Impianto compostaggio di Salerno, partono i lavori di riammodernamento: arriva De Luca

Avranno inizio domani, alle 9.30, i lavori per il riammodernamento dell'impianto di compostaggio del Comune di Salerno situato in via Andrea De Luca alla Zona Industriale.

I presenti

Saranno presenti il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Salerno Enzo Napoli, l’amministratore unico di Salerno Pulita che gestisce l'impianto Vincenzo Bennet. Quello di compostaggio è un impianto strategico per il trattamento ecosostenibile dei rifiuti organici trasformati in ammendante per l'agricoltura e l'energia elettrica.