Salerno, riammodernato l'impianto di compostaggio: investimento da 3,7 milioni di euro

Ultimati i lavori di riammodernamento dell’impianto per il trattamento della frazione organica dei rifiuti, di proprietà del Comune di Salerno e gestito da Salerno Pulita. I lavori, iniziati a maggio dello scorso anno, per un importo complessivo di 3 milioni e 700mila euro, sono stati finanziati con risorse che la società partecipata ha acquisto in autofinanziamento. “Con i lavori eseguiti – ha dichiarato Enzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita – restituiamo dignità ad un impianto, voluto e realizzato con coraggio e lungimiranza negli anni dell’emergenza rifiuti in Campania, ricevuto solo parzialmente funzionante dal precedente gestore. Ripristiniamo anche la produzione di energia elettrica, partendo dai sottoprodotti della frazione organica, oltre a migliorare la qualità del compost. Nel frattempo sono già in corso le procedure per ottenere le autorizzazioni che ci consentiranno di ampliare l’impianto e di produrre il biometano il cui progetto sarà finanziato dalla Regione Campania”.

Gli interventi

Le migliorie apportate, come fa sapere Salerno Pulita, sono diverse e riguardano l’installazione di nuovi macchinari più performanti e la dotazione di nuove attrezzature. In particolare, è stata realizzata una bussola per il contenimento degli odori con annessa lavaruote per i camion in ingresso e in uscita dal capannone. È stata installata, inoltre, una macchina che apre i sacchetti contenenti i rifiuti; sono stati montati 4 nastri trasportatori. L’impianto è stato anche dotato di due bioseparatrici, in sostituzione della vecchia spremitrice, per separare l’organico dal materiale non organico; di un deferrizzatore per eliminare eventuali materiali metallici, di un pastorizzatore per riscaldare l’organico prima che sia inviato alla digestione, di un dissabbiatore per eliminare sabbie e altri materiali; di un nuovo miscelatore per l’aggiunta di strutturante, di un motore a biogas per la produzione di energia elettrica in sostituzione dei due precedenti e di una nuova torcia.