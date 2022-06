Eboli, impianto rifiuti in area Pip: otto imprenditori ricorrono al Tar

Otto imprenditori dell'area industriale di Eboli hanno deciso di presentare ricorso al Tar per per chiedere l'annullamento del provvedimento regionale che ha autorizzato la Sarim a realizzare un impianto di trattamento rifiuti in zona Pezza Grande e tutti gli atti connessi a tale progetto. I ricorrenti richiamano l'articolo 3 del regolamento Pip, approvato in consiglio comunale nel 2019, che al comma due dice che "fatte salve le attività già insediate, sono esclusi gli impianti per attività di produzione, impiego, trattamento o deposito di rifiuti". Nelle 57 pagine di ricorso, inoltre, gli imprenditori hanno messo in evidenza altre anomalie che renderebbero non accoglibile il progetto.

L'intervento di Cardiello

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere di opposizione Damiano Cardiello: "Questi imprenditori coraggiosi scendono in campo per manifestare, atti alla mano, il loro dissenso circa l'impianto. Un progetto devastante per la nostra vocazione agricola. Il Comune dovrà costituirsi e supportare le ragioni degli imprenditori anche per evitare che questo il primo di tanti siti".