"In amore scegli tu": il video di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza, l’Associazione Frida che opera da anni a sostegno delle donne vittime di violenza e contro la violenza di genere dà il via ad una campagna di sensibilizzazione che vede come protagonista l’amore dal titolo “In amore scegli tu”. La campagna lancia un video realizzato da Frida che vede il coinvolgimento degli alunni di un istituto comprensivo interrogati sul significato dell’amore vero e come questo possa diventare malato nel mondo degli adulti, contrapponendo amore e violenza. All’interno del video si ascolteranno bambini e adulti confrontarsi sul significato dell’amore e della violenza e la testimonianza diretta di una vittima di violenza a carico del Cav.

Il progetto è in collaborazione con Rtc quarta rete, Istituto Comprensivo Carducci Trezza, IIS Della Corte Vanvitelli, Associazione amici della terza età-Antico Borgo. Il video sarà disponibile dal 25 novembre sui canali social (Fb, Twitter e Istagram ) nonché sul sito web https://www.fridaperledonne.it/. Frida è un’associazione di promozione sociale nata nel 2009 a Cava de’ Tirreni (SA) dall’impegno di un gruppo di donne, che, prendendo in prestito il nome dell’artista messicana Frida Khalo, icona di coraggio, ribellione, indipendenza e affermazione e sulla scia di esperienze personali e professionali, provano a realizzare uno spazio di accoglienza per donne e minori vittime di violenza di genere.