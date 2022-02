Inaugurata la palestra dell'Amendola a Sarno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Un vincitore è un sognatore che non si è arreso" (Nelson Mandela)..questa la celebre frase scelta per l' intitolazione all' Avv. Gaetano Ferrentino dell' Aula di Scienze Motorie (palestra comunale) dell' Istituto Comprensivo Giovanni Amendola di Sarno. Grande partecipazione ed entusiasmo non solo da parte del Dirigente Scolastico, di tutti gli alunni, il personale docente ed ata, ma anche delle autorità e personaggi di alto spessore che hanno preso parte all' inaugurazione. Un ringraziamento particolare al Sindaco Giuseppe Canfora che ha fattivamente reso possibile la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della palestra in stato di abbandono, al neo Direttore Generale dell' Ufficio Scolastico Regionale Ettore Acerra che come prima visita sul territorio ha scelto proprio l’ Istituto Amendola generando tra tutta la popolazione scolastica grande acclamazione ed ammirazione soprattutto per la sua grande sensibilità e disponibilità, all' Assessore Regionale Lucia Fortini che sempre attenta alle problematiche scolastiche ha accettato subito l’ invito, alla Dirigente Scolastica Antonella Esposito che con l’ acquisto di attrezzature sportive ha contribuito a rendere la palestra fruibile non solo dagli alunni dell’ Istituto Amendola ma anche dagli studenti delle altre Scuole del territorio, al Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Bilancio Franco Picarone, alla Senatrice Luisa Angrisani, al Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, al Senatore Alfonso Andria, al Presidente del C.R. Campania F.I.G.C. Carmine Zigarelli, al ex portiere e capitano del Calcio Napoli e allenatore Gennaro Iezzo, al campione olimpico Angelo Crescenzo, che con la loro onorata presenza hanno reso ancor più speciale questa giornata. Il Delegato per le funz. organiz. e gest. - Prof. Luigi Astarita.