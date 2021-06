Cologna di Pellezzano: inaugurati la nuova area attrezzata e il parcheggio riqualificato

Il sindaco: "Un altro importante tassello, che grazie all'impegno costante della squadra di Governo, stiamo inserendo in un puzzle sempre più ampio per la riqualificazione dell'intero territorio"

E' stata inaugurata oggi, in di via Tenente Farina, a Cologna di Pellezzano, l'area attrezzata adiacente e il parcheggio riqualificato, in occasione della Festa della Repubblica. Alla cerimonia che ha visto la presenza delle autorità civili e militari, la cittadinanza ha partecipato numerosa nel rispetto delle normative anti-Covid.

Il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha inaugurato la nuova area: prima del taglio del nastro, è stato intonato l’inno di Mameli e il Primo Cittadino ha letto ai presenti il messaggio di auguri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Parla Morra