Ex tribunale di Salerno: due aule intitolate a Luigi de Nicolellis e Pasquale Franco

Il piano nobile del Palazzo di Giustizia in Corso Garibaldi recupera la sua vocazione e grazie alla sinergia tra Avvocatura e Magistratura, conserverà la sua originaria destinazione. Con una piccola cerimonia, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno presieduto da Silverio Sica, intitolerà il giorno 20 dicembre 2021 due aule della nuova sede destinata al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense a Luigi de Nicolellis e Pasquale Franco, rispettivamente Presidente e Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, indimenticati e vivi nella memoria dei professionisti salernitani.

Il 21 dicembre, si terrà, invece, alla presenza della Presidente della Corte d'Appello di Salerno, Iside Russo e di tutti i Capi degli Uffici giudiziari salernitani unitamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno l'inaugurazione della sede istituzionale del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense negli storici locali del Consiglio nel Palazzo di Giustizia.

"L'evento rappresenta l'esempio migliore di cooperazione virtuosa tra Avvocatura e Magistratura perché a servizio dei cittadini e delle istituzioni. Un particolare merito deve essere attribuito ai Capi degli uffici giudiziari ed in particolare alla Presidente Russo, sia per la sensibilità mostrata per restituire alla comunità - secondo la originaria vocazione - alcuni spazi del Palazzo di Giustizia che per il rispetto dei professionisti e della Città di Salerno. Un ruolo importante hanno avuto anche tutti i miei Consiglieri che hanno curato il raggiungimento di questo obbiettivo per la Classe Forense non solo salernitana ma di tutto il distretto”.