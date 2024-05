Agropoli, inaugurato il nuovo parcheggio green: 35 stalli auto e un posto per disabili

Inaugurato il nuovo parcheggio in via Selvi, ad Agropoli: con la realizzazione dell'area di sosta, sono stati ottenuti 35 stalli auto più un posto per disabili. L’area è dotata di pubblica illuminazione e complementi di arredo urbano. Si tratta di un parcheggio green, con minimo impatto ambientale: la sola zona asfaltata è quella di transito, mentre quella dedicata agli stalli è contraddistinta da blocchetti di calcestruzzo permeabili, sono presenti aree verdi con prato e alcuni alberi (humus, magnolie e lecci). L’area è situata in posizione strategica: si trova a circa 400 metri dalla ferrovia, è nelle adiacenze della chiesa. Il lungomare invece è raggiungibile attraverso un percorso pedonale.

Il progetto

E’ inoltre in corso di realizzazione un marciapiede che dal parcheggio in questione si snoda in direzione sud proprio verso lo scalo ferroviario, fino all’incrocio con via Frank Zappa e via Pasquale Voso, per una lunghezza totale di circa 200 metri lineari. "Abbiamo dotato la città di un nuovo parcheggio in un punto strategico. Spesso nella zona, in determinate occasioni, si posteggiava in strada con pregiudizio per la circolazione e i pedoni. E’ stato possibile realizzarlo grazie ad un accordo oneroso con RFI che ha ceduto al Comune l’area necessaria. Gli stalli andranno a dare risposte sia ai pendolari che utilizzano la stazione che agli altri utenti che si servono del resto dei servizi presenti", ha commentato il sindaco Roberto Mutalipassi.