Festa grande in villa Schwerte, a Cava: inaugurato il nuovo parco giochi

Festa grande in villa Schwerte, a Cava de' Tirreni, stamattina. Insieme al sindaco Vincenzo Servalli, le famiglie hanno inaugurato, con il tradizionale taglio del nastro, il nuovo parco giochi, completamente rinnovato, nel parco di via Veneto.

Parla il sindaco

"I bambini danno un senso alla vita. Abbiamo in programma tanti spazi per loro nella nostra città ancora più belli di quello già molto carino aperto stamattina". Saranno realizzati, infatti, nuovi parchi urbani con aree attrezzate per i bambini, ma anche per il tempo libero e lo sport, alle frazioni San Pietro e Santa Lucia e sul trincerone ferroviario (sono già state espletate le gare e sono in corso i lavori) che si aggiungeranno ai parchi giochi di villa Schwerte e le villette di Piazza Vittorio Emanuele II e via Schreiber.

Foto di Antonio Capuano