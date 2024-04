Inaugurato il nuovo Parco Mercatello, De Luca: "Santo Vincenzo lavora per la città. Ora abbiatene cura"

"Dopo trent'anni era necessario un lavoro di manutenzione straordinaria. Qui si ha la fortuna di avere un presidente della Regione che è salernitano. C'è Santo Vincenzo. E quindi abbiamo destinato a questo intervento 4 milioni e mezzo di risorse". Con queste parole il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è intervenuto, questa mattina, a margine dell'inaugurazione del nuovo Parco del Mercatello. Al suo fianco, per il taglio del nastro: il sindaco Vincenzo Napoli, la vicesindaca Paky Meloni, gli assessori Massimiliano Natella e Dario Loffredo, numerosi fra consiglieri ed assessori comunali. Tanti anche i curiosi.

Il ricordo

De Luca ha ricordato: "È la prima grande opera che facemmo con l'obiettivo di eliminare la distanza tra il centro e la periferia. Questa, da allora, è diventata Salerno” ha ricordato l’ex sindaco lanciando un appello ai salernitani: “Preservate e rispettate questo luogo. Solo di parchi, per quel che mi ricordo, abbiamo 25 parchi pubblici. Intanto, abbiamo iniziato il ripascimento delle spiagge che sta continuando fino al centro storico, a Santa Teresa. Quello che è stato realizzato a Salerno ha permesso di trasformare una città che non esisteva sulla carta geografica in una bella grande cittá media del nostro Paese. Salerno insieme a Milano è l'unica città d'Italia che ha avuto la più vasta trasformazione urbana e dietro questa trasformazione, oltre all'impegno dell'amministrazione, c'è qualcuno che si è mutilato la vita per questa città".

Il commento

Soddisfatto anche il sindaco Napoli: "Aspettavamo questo giorno. Restituiamo alla città il parco del Mercatello che è un'opera splendida. Abbiamo avuto un finanziamento importante da parte della Regione Campania che ha stanziato oltre cinque milioni di euro per il ripristino e la riqualificazione della struttura. Tra poco riaprirà anche il Giardino della Minerva anch'esso riqualificato e ampliato. Consideriamo anche il ripascimento che si sta svolgendo a mare, per rendere la città sempre più vivibile e bella".

La curiosità

Il "nuovo" Parco del Mercatello è ricco di prati a roseti, viali ma riserva spazio anche ad una ludoteca per bambini, ad un'area spettacolo ed eventi e ad una zona fitness. Presenti, questa mattina, già molte famiglie con bambini, alcuni dei quali già giocavano con il pallone.