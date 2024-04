Riapre il Parco Mercatello, 15 anni fa la scomparsa dell'ex sindaco Giordano: "Fu lui a volerlo"

Questa mattina riapre, alla presenza del governatore De Luca, il Parco Mercatello, dopo i lavori di riqualificazione che si sono protratti per lungo tempo. Si tratta di una data simbolica. A ricordarlo è Gaetano Amatruda, che anima le attività del Centro Studi Enzo Giordano. “Un grande parco restituito alla città, il polmone verde più grande di Salerno. Una bella inaugurazione che arriva in un giorno simbolico. Era un 13 aprile, correva il 2009, quando ci lasciò Enzo Giordano. Fu lui, con la delibera 71, a destinare queste aree a verde, le amministrazioni negli anni, sulla intuizione, hanno costruito un grande spazio per famiglie e bambini".

Il ricordo

Per Amatruda "oggi questo spazio trova nuova vita. Il parco, diceva Giordano nel suo libro Salerno Socialista, restituirà vivibilità ad un serie di quartieri dormitorio Mariconda, Europa, Italia, Pastena, frutto di selvaggia speculazione edilizia praticata da imprenditori miopi è tollerata, se non addirittura incentivata, da amministratori irresponsabili”. “La realizzazione del parco mi inorgoglisce” chiosava l’ex sindaco. Nelle pagine di Salerno Socialista Giordno ripercorre le tappe del lavoro avviato, parla dei progetti di Bohigas e di Enzo Napoli che definisce, a ragione, “un esperto in materia”.